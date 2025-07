Buona la prima per la nazionale Femminile all'europeo: 1-0 contro il Belgio. 90 minuti per una centrocampista della Fiorentina

Pochi minuti fa si è conclusa la prima partita della Nazionale Italiana agli Europei Femminili 2025 in corso di svolgimento in Svizzera. Le ragazze del ct Soncin erano attese dal complicato esordio contro il Belgio, avversario che aveva eliminato le azzurre ai gironi all'ultimo europeo. E tra le protagoniste, in campo per tutti e novanta i minuti, c'è era anche la centrocampista della Fiorentina Emma Severini.

Buona la Prima per la Nazionale di Soncin

Al novantesimo il risultato finale premia le Azzurre: la partita finisce infatti 1-0 per l'Italia. Decisiva una rete della juventina Caruso al 44' del primo tempo. Con questo risultato la nazionale azzurra, in attesa dell'altra sfida del girone tra Portogallo e Spagna, si mettono in testa al Gruppo B lasciando le belga a zero punti.