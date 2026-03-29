Valentino Angeloni, direttore del settore giovanile della Fiorentina, è stato intervistato da Sportitalia: tra gli argomenti affrontati, uno sguardo alla Primavera di mister Galloppa e l'ottimo lavoro da lui svolto.

Le parole di Angeloni

“Galloppa è pronto per il salto? Assolutamente sì, Daniele ha capacità, è bravo, le sue squadre hanno una bella espressione di gioco e lui è un grande lavoratore. Si può vincere o perdere, ma la sua squadra ha un'identità e i ragazzi sono migliorati tutti sotto molti punti di vista: quando è stato chiamato in Prima Squadra per necessità ha fatto bene e si è fatto apprezzare. Aquilani ha fatto lo stesso percorso e ora sta facendo molto bene a Catanzaro: questo ci fa molto piacere perché sono persone per bene, vere, con valori che poi si trasmettono sul campo ai ragazzi”.

"Per noi è motivo d'orgoglio, perché il nostro lavoro è di formare: infatti, quando è arrivato mister Vanoli, il preparatore atletico della Primavera e il match analyst sono saliti in Prima Squadra”.