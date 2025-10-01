Il calciatore del Sigma Olomouc Michal Beran ha parlato ai canali ufficiali del club ceco in vista della gara di domani di Conference League contro la Fiorentina: “Non vedo l'ora, ho sempre sognato una serata del genere. Siamo consapevoli del valore dei nostri avversari, ma daremo il massimo in campo. E' sicuramente una bella esperienza per tutti, andremo a Firenze per cercare di fare risultato e con la convinzione di poterci riuscire”.

Poi ha aggiunto: “Ci siamo preparati bene a questo partita, nonostante i tanti impegno. Abbiamo studiato la Fiorentina guardando diversi video, arriveremo al Franchi pronti e consapevoli che dovremo dare qualcosa in più. A prescindere da come andrà, sarà una grande notte per noi. I viola hanno molti calciatori di qualità, che vanno anche in Nazionale. Il club è di alto livello, mi aspetto di rimanere impressionato quando arriveremo lì".

Infine sull'assenza di Vasulin: “E' sicuramente una grave perdita. Si era rimesso in forma e aveva segnato due gol prima di rifarsi male, ma sono sicuro che riusciremo a sostituirlo. Come ho detto, tutti scenderemo in campo decisi a dare il massimo contro un avversario come la Fiorentina”.