Atta recuperato al 100%. E qualcuno inizia già a rientrare dalle nazionali

Al Viola Park continuano le sedute della Fiorentina durante la lunga sosta per le Nazionali. Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri la squadra Paolo Vanoli ha sostenuto un altro doppio allenamento, concentrandosi sull'intensità.

Atta recuperato

In diversi dovevano recuperare la forma fisica al 100%. Tra chi lo ha fatto c’è Arthur Atta, che è tornato a lavorare in gruppo ed è in vantaggio su Pedro Gonçalves per scendere in campo dal primo minuto col Genoa.

Primi rientri

E poi inizieranno alla spicciolata i rientri dalle nazionali. Il primo a tornare è Beto, il cui ritorno al centro sportivo di Bagno a Ripoli è previsto per domani. L’ex Everton non prenderà comunque parte all’allenamento congiunto contro una tra la Fiorentina Primavera e l'Under 18. Il programma dei rientri proseguirà con Oulai, che tornerà lunedì.