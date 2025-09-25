Il Sigma Olomouc sbattuto incredibilmente fuori dalla coppa nazionale da una squadra di quarta divisione

Sconfitta sorprendente e amarissima per il Sigma Olomouc, prossima e prima avversaria della Fiorentina nella fase campionato della Conference League. La squadra della Repubblica Ceca è stata eliminata ieri sera dalla coppa nazionale dal FK Nové Sady, club di quarta divisione della stessa Olomouc.

La sconfitta nel derby

Una sconfitta pesantissima per i ragazzi di Tomas Janotka, che hanno perso 3-2 nel derby, costandogli l’eliminazione al terzo turno. I biancoblù, che sfideranno la Fiorentina il 2 ottobre al Franchi, lo scorso anno avevano addirittura vinto la Pohár FAČR battendo in finale lo Sparta Praga per 3-1 e si erano così qualificati per la Conference League di quest’anno. I cechi non potranno dunque difendere il titolo vinto la scorsa stagione.

Le parole dell'allenatore

“È stato uno schiaffo in faccia – ha commentato l'allenatore del Sigma – Ci ha fatto male. Ma questo è lo sport. Questo è il calcio. Un anno sei fantastico, fai una corsa incredibile, l'anno dopo sei improvvisamente fuori. Ci saranno molte altre partite in campionato e in Conference League. Ci saranno rotazioni, ma devo dire che alcuni giocatori non meritano di essere ruotati dopo oggi”.