Un'avventura deludente: Iachini va verso la rescissione del contratto con un anno di anticipo

L'allenatore ex Fiorentina Beppe Iachini, dopo quasi due anni di inattività, ha cercato di dare il suo contributo prendendo in mano un Bari disastrato a febbraio. La salvezza dei biancorossi in Serie B, però, è arrivata soltanto ai playout e il tecnico è stato esonerato appena due mesi dopo il suo arrivo nonostante un contratto fino al 30 giugno 2025.

Iachini-Bari, si va verso la rescissione

Secondo quanto riportato da Radio Selene, non vi è alcuna intenzione di proseguire insieme: Giuseppe Iachini rescinderà il proprio contratto con il Bari, con un anno di anticipo. Sarà, dunque, alla ricerca di una nuova avventura.