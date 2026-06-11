Galbiati: “Vanoli eccezionale ma avrebbe pagato per primo. Grosso farà bene alla Fiorentina, però Sarri…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto a TMW Radio toccando alcuni temi del presente e dell’immediato futuro della squadra viola, ma non solo, iniziando dalla firma di Fabio Grosso come allenatore.

‘Condivido la scelta Grosso, ma Sarri…’

“Penso che Grosso andrà bene. L'annata è stata negativa, si deve fare meglio. Già lo scorso anno si giocava con tanti italiani, la strada continuerà anche quest'anno e credo sia importante, è un vantaggio anche per la Nazionale. Grosso è una scelta da condividere, ma se dovevo ricostruire io avrei preso uno come Sarri. Però Grosso ha dimostrato di essere un buon allenatore, è un salto di qualità importante per lui”.

‘La Fiorentina era retrocessa, Vanoli eccezionale’

“Vanoli? Ha fatto qualcosa di eccezionale, visto che a dicembre eravamo retrocessi. Fossi stato in Vanoli comunque non sarei rimasto, perché l'ambiente della Fiorentina lo ha abbastanza criticato comunque. Sarebbe stato il primo a pagare se non fossero andate bene di nuovo le cose".