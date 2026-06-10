Polverosi: "Grosso parte alla Fiorentina con un bonus e un malus. Una società incapace di dare forma alle ambizioni"

“Forse non parleremo mai di grossismo, come invece abbiamo fatto con sacchismo, sarrismo e guardiolismo. Fabio Grosso non è un allenatore di rottura, come tanti suoi colleghi ha un’Idea ma non così forte né così convincente da piegare la squadra ai suoi pensieri”. Così introduce il nuovo allenatore della Fiorentina, il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, che gli dedica un commento sul quotidiano sportivo.

Bonus

“Grosso parte con un bonus e un malus. Cominciamo dal bonus: si chiama Paratici. E’ la prima scelta ufficiale del nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Lo ha ingaggiato nonostante l’impresa di Vanoli e nonostante il riconoscimento che Firenze e il Franchi hanno tributato all’allenatore di Varese con l’applauso (di fronte ai fischi per i giocatori) all’ultima giornata. Paratici vuole cominciare daccapo, con i suoi uomini”.

Malus

“Il malus è la pressione di una città molto ambiziosa che da anni (un decennio e oltre, l’ultima parte dei Della Valle e il settennato di Commisso) vive con le stesse ambizioni annunciate da una società incapace poi di dargli forma e sostanza”.