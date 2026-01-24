Il Lecce ferma la Lazio e stacca la Fiorentina. Viola di nuovo in piena zona retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la sfida del Via del Mare tra Lecce e Lazio, gara valida per l'ultimo anticipo di questo sabato di Serie A.

La partita

Errori e poche emozioni a Lecce, con le due squadre che si sono date battaglia a viso aperto per tutti i 90 minuti. Protagonisti della gara sia Provedel che Falcone, impegnati più volte. Da segnalare soprattutto il legno colpito da Ramadani al 39esimo con un gran tiro dalla distanza che si è stampato sulla traversa. Al triplice fischio di Chiffi, però, il punteggio è rimasto sullo 0-0. Un punto a testa per le due squadre, con il Lecce che stacca la Fiorentina di una lunghezza, lasciandola in zona retrocessione al terzultimo posto.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 29, Udinese 26, Cagliari 25, Sassuolo 23, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 20, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.