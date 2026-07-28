La Fiorentina continua a muoversi a livello giovanile: colpo dal Tau in porta per l'Under 18

Il mercato della Fiorentina è molto attivo. E il riferimento è valido anche per il settore giovanile, che prosegue le sue manovre. Il club viola ha da poco formalizzato alcune cessioni, compresa quella del classe 2009 Tommaso Mazzi (convocato anche nella prima parte di ritiro agli ordini di Grosso) al Cesena, dove giocherà in Primavera.

Ancora movimenti a livello giovanile

L'alternativa è stata immediatamente trovata dal club viola. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, la Fiorentina ha chiuso per l'arrivo di Lapo Zipoli. L'estremo difensore, anche lui del 2009, viene dal Tau Altopascio.

Nuovo arrivo in porta

In realtà per il ragazzo sarà un ritorno, avendo lui giocato in viola fino ai quattordici anni. Poi sono arrivate le esperienze con Zenith Prato e Tau (qualche presenza in Serie D nell'ultima stagione), fino al nuovo trasferimento. Angeloni lo acquista per l'Under 18 di Capparella.