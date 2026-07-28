La Fiorentina ritocca il suo settore giovanile: ecco tutti gli allenatori dall'U18 all'U15

La Fiorentina sta lavorando intensamente sul mercato, anche a livello giovanile, anche se il quadro delle panchine doveva ancora essere del tutto completato e definito. Adesso è arrivato l'annuncio ufficiale del club, con tutti i tecnici del settore giovanile.

Gli allenatori del settore giovanile

ACF Fiorentina comunica gli allenatori del Settore Giovanile partecipanti ai Campionati Nazionali per la stagione sportiva 2026/27:

UNDER 18: Marco Capparella

UNDER 17: Enrico Cristiani

UNDER 16: Mattia Balestracci

UNDER 15: Fabio Zaza

Confermato Capparella, salgono Cristiani e Balestracci. L'U15…

Capparella confermato in Under 18, Cristiani sale in Under 17 con il gruppo 2010, mentre Balestracci sale in Under 16. L’unico nuovo arrivo è Fabio Zaza, che approda alla Fiorentina Under 15 dalla formazione del Bologna dei pari età.