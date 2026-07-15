Ecco la nuova Fiorentina Primavera: svelato tutto lo staff che lavorerà con Andreazzoli
Tempi di cambiamenti importanti anche in casa Fiorentina Primavera. I ragazzi viola avranno il compito di difendere lo Scudetto, conquistato con Daniele Galloppa alla guida.
Andreazzoli guida la Primavera viola
Adesso il nuovo allenatore è Aurelio Andreazzoli, che si occuperà della gestione della Primavera. Assieme a lui c'è un foltissimo staff, appena ufficializzato dal club.
Ecco tutto lo staff
Head Coach: Aurelio Andreazzoli
Assistant Coach: Alessio Aliboni
Technical Collaborator: Alessandro Viviani
Athletic Trainer: Tommaso Tanini
Head of Goalkeepers: Alessandro Dall’Omo
Match Analyst: Lorenzo Sandri
Team Manager: Matteo Pacini
Sports Secretary: Luigi Curradi
Sport Physicians: Antonio Pinazzi; Pietro Checcucci
Physiotherapists: Michele Puglisi; Lorenzo Matteuzzi
Warehouse Workers: Maurizio Paoli; Hamid Tali