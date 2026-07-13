Andreazzoli: "La Fiorentina ha fatto una scelta rivoluzionaria prendendo me. Non abbiamo un centro sportivo, ma un paradiso"

Il nuovo allenatore della Primavera della Fiorentina, Aurelio Andreazzoli, è stato intervistato da Sky.

“Il direttore Paratici mi ha chiamato - ha detto - mi ha espresso il suo parere e la sua volontà e sono tutte proposte che ho condiviso immediatamente. Sono grato alla società per aver fatto questa scelta, al presidente, a Paratici, ad Angeloni, è una scelta controtendenza e rivoluzionaria".

“Un ultimo scalino da fare”

"Noi abbiamo la fortuna di avere una scuola importante sotto l’aspetto tecnico. C’è da completare il percorso facendo uno scalino, c’è da far capire a questi ragazzi come funziona il mondo dei grandi e dare loro le opportunità per misurarsi. La selezione verso l’alto è naturale ma premia determinate caratteristiche".

“Abbiamo un paradiso”

"Ho scoperto questo centro in questa occasione. Non è un centro sportivo, è un paradiso. Che potrebbe essere anche un limite, perché il troppo star bene, avere tutto non è il viatico migliore per completare quello scalino di cui parlavamo prima".

L'opinione su Grosso

“Ci siamo incrociati questa mattina e ci siamo salutati con affetto. Lo stimo molto e mi piace la persona. Ha un modo di porsi che è molto bello, sta dimostrando di essere quello che è sempre stato da calciatore, una persona retta, seria e pieno di buoni propositi".