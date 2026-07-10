Il nuovo scouting viola viaggia a gonfie vele e la Fiorentina pesca in Belgio un giovane centrocampista per Andreazzoli

E' tutta un'altra storia. La nuova era Paratici ha già dato una nuova identità ben chiara a questa Fiorentina, che viaggia spedita e decisa sul mercato, non solo per la prima squadra.

Il nuovo centrocampista

Come riporta Sky Sport, la società viola ha chiuso per l'arrivo del centrocampista classe 2009 Loric Timmermans, in arrivo dal Raal La Louvière, club di massima serie belga.

Terzo colpo per Andreazzoli

Il giovane firma un contratto di tre anni con la Fiorentina e con tutta probabilità sarà aggregato alla nuova Primavera di mister Andreazzoli. Altro colpo in prospettiva dopo l'arrivo di Beldenti ed Egharevba.