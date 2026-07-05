Rebus settore giovanile al Viola Park: molte panchine devono essere ancora definite. E le date per la preparazione estiva...

La Fiorentina è al lavoro per completare l'organigramma tecnico del settore giovanile, ma diverse panchine restano ancora senza una guida in vista della prossima stagione. Il nodo principale riguarda la formazione Primavera, chiamata a raccogliere l'eredità di Daniele Galloppa. Nelle ultime settimane sono tramontate le candidature di Marco Parolo, Alessandro Diamanti e Leonardo Bonucci, mentre resta in corsa Manuel Pasqual, attualmente commissario tecnico dell'Under 16 azzurra.

Le altre squadre giovanili

Anche nelle altre categorie del vivaio sono attese decisioni importanti. Al momento sembrano destinati a proseguire il proprio percorso soltanto Matia Balestracci ed Enrico Cristiani, che dovrebbero prendere rispettivamente la guida dell'Under 16 e dell'Under 17. Per la panchina dell'Under 15, invece, prende sempre più consistenza il nome di Fabio Zaza, che dall'esperienza al Bologna, mentre Marco Capparella rimane tra i candidati per la Primavera.

Ancora non note le date della preparazione

L'assenza di scelte definitive sta influenzando anche la programmazione della nuova stagione. Diversi giovani calciatori e le loro famiglie attendono ancora comunicazioni ufficiali sulle date di inizio della preparazione estiva al Viola Park, un ritardo che rappresenta una situazione insolita a questo punto dell'estate e che il club punta a risolvere nel più breve tempo possibile.