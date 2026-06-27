Il reset della Primavera scudettata riparte da Croci e dal gioiello pescato a Brescia: in attesa del tecnico, dentro altri 2010

Sarà inevitabilmente reset per la Fiorentina Primavera, fresca di Scudetto e con tanti 2006 arrivati al limite anagrafico per la categoria: l'intenzione anzi è quella di abbassare l'età media del gruppo, secondo La Nazione. E così dalla prossima stagione ci sarà spazio anche per diversi calciatori sotto età, a cui far bruciare magari le tappe.

Croci e il talentino del Brescia

Due nomi su tutti da cui ripartirà la Primavera sono quelli di Federico Croci, già noto per la sua precocità e visto già la passata stagione. E Dennis Beldenti, che la Fiorentina ha scovato all'Union Brescia. Ma ci saranno altri 2009 e 2010 a cui sarà concesso il salto: dal difensore rumeno Corduneanu al centrocampista Bernamonte. Il tutto in attesa del nuovo tecnico, ruolo al quale tra i candidati c'è sempre Manuel Pasqual.