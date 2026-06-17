A seguito della vittoria per 3-1 contro il Genoa, che l'ha visto protagonista con una doppietta ma che non è bastata per centrare la semifinale scudetto under 17, l'attaccante della Fiorentina Federico Croci ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Sapevamo che sarebbe stato difficile ribaltare il 5-2 dell'andata, fin dall'inizio abbiamo provato a crederci e anche mister Guberti ci ha aiutato molto a caricarci in vista della partita. Purtroppo il nostro cammino finisce qui, ma sappiamo di aver dato tutto”.

“L'Europeo under 17 un'emozione unica”

Poi ha aggiunto: “A livello personale è stata una stagione molto impegnativa tra calcio e scuola, ho fatto tanti sacrifici ma sono molto felice del mio percorso. Vittoria dell'Europeo under 17? Un'emozione indescrivibile, soprattutto per me che ero uno dei più piccoli. L'Italia non era favorita e questo ha reso il nostro trionfo ancora più bello”.