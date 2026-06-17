Non basta un super Croci alla Fiorentina under 17: in semifinale scudetto va il Genoa

Niente da fare per la Fiorentina under 17. Dopo la sconfitta per 5-2 nella gara d'andata sul campo del Genoa, l'impresa appariva proibitiva nei quarti di finale di ritorno della fase scudetto. Ai viola di Guberti infatti non è bastato vincere 3-1 per ribaltare il risultato, e così la loro stagione finisce a un passo dalle semifinali.

Non basta un super Croci

Di buono c'è l'ennesima conferma dello straordinario talento di Federico Croci, che prima ha conquistato e trasformato un calcio di rigore e poi si è ripetuto al 16'. Nel mezzo la rete di Casamenti, per un 3-0 che faceva davvero presagire l'impresa. Poi però il Genoa di Domenico Criscito ha segnato l'1-2 con Brizzolari, chiudendo di fatto il discorso qualificazione già all'intervallo.