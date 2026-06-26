In attesa di conoscere l'allenatore, la Fiorentina Primavera scopre il suo calendario. FOTO
La Fiorentina Primavera affronterà la prossima stagione consapevole di aver chiuso un ciclo. Lo farà senza Daniele Galloppa in panchina, ma con uno Scudetto molto prestigioso sul petto.
Fiorentina Primavera, c'è uno Scudetto da difendere
La squadra deve ancora conoscere l'allenatore, ma intanto la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della stagione 2026/27 del campionato Primavera 1. La Fiorentina partirà a Sassuolo (22 agosto) a difendere il titolo di campione d'Italia. La regular season, invece, si chiuderà il prossimo 22 maggio al Viola Park contro l'Albinoleffe.
Ecco il calendario del prossimo campionato
Ecco il calendario completo del campionato:
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