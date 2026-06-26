Spunta il nome di un ex capitano della Fiorentina per il post Galloppa in Primavera
La Fiorentina non ha ancora scelto chi sarà il successore di Galloppa sulla panchina della squadra Primavera. A tre settimane dall'inizio della ricerca, ancora non si è arrivati a un punto, con il club viola pronto a definire l'organigramma del settore giovanile la prossima settimana e così prendere la decisione finale anche sul tecnico.
Tra no e nomi nuovi
Ad oggi siamo più ai no che ai sì. No a Marco Parolo, destinato a rimanere al Milan, così come quelli ai profili di Alino Diamanti e Leonardo Bonucci. Spunta però un nome nuovo nella lista viola: Manuel Pasqual.
Ex capitano
L'ex capitano della Fiorentina è attualmente CT della Nazionale U16 e sta facendo un buon lavoro in azzurro. Per questo motivo, oltre al fatto che è molto conosciuto al Viola Park, Pasqual diventa un serio candidato alla panchina viola. Ritroverebbe a Firenze il figlio, classe 2016, che gioca nelle giovanili viola. Lo scrive La Nazione.