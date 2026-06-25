La Fiorentina lavora per il futuro di Sadotti: il capitano della Primavera gigliata è vicino al passaggio in Serie C

In queste settimane prima dell’inizio del ritiro la dirigenza della Fiorentina dovrà sistemare molte cose e, oltre a gestire entrate ed uscite della prima squadra, dovrà gestire anche i giocatori uscita dalla Primavera campione d’Italia. E tra questi profili c’è sicuramente quello di capito Edoardo Sadotti.

E secondo quanto riportato poco fa da Tuttomercatoweb il giovane difensore centrale è molto vicino a trasferirsi, chiaramente in prestito, in un club di Serie C: su di lui ci sarebbe il forte interesse del Trento. Classe 2006, è un centrale forte fisicamente, abile nel gioco aereo e di personalità: il salto tra i professionisti è uno step adesso necessario © , e Trento potrebbe essere la giusta soluzione.

Le parti, come sottolineato dal portale, sono a lavoro da settimane, ma nelle ultime ore l’ottimismo è cresciuto e la trattativa sembra poter chiudersi già entro il fine settimana. L’obiettivo del Trento è quello di rinforzarsi per puntare a confermarsi in zona play off.