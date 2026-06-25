Ze Maria: "Il Brasile è a corto di terzini e fossi stato Ancelotti avrei chiamato Dodo"

L'ex difensore di Perugia ed Inter Ze Maria, durante un collegamento con DAZN, ha avuto modo di parlare del Mondiale del Brasile di Carlo Ancelotti, e tra i giocatori tirati in ballo ce n'è anche uno della Fiorentina.

“Fossi stato in Ancelotti avrei sicuramente convocato Dodo della Fiorentina, lo ritengo il sostituto naturale di Wesley. Lo stesso Danilo ha detto una cosa molto bella nei giorni scorsi: è inutile che adesso nel Brasile si ricerchi i giocatori del passato. I Caffè, Ze Maria e Maicon, ma potrei fare tanti altri nomi, non esistono piu nel calcio. Il Brasile un tempo era una fabbrica di terzini, sia destri che sinistri, cosa che oggi invece non c'è: anzi forse addirittura è il contrario”.

“In Brasile non esistono piu terzini all'altezza”

Ha anche aggiunto: "Tutto questo ha portato Ancelotti è costretto a schierare terzini Danilo e Ibanez, che sono invece due centrale: è chiaro che poi risultano essere molto piu difensivi che offensivi, diversamente da quello a cui in brasiliani siamo abituati. Credo che in questo Brasile questo ruolo rappresenti una mancanza, e uno come il difensore viola sarebbe stato perfetto”.