Da possibile sostituto di Galloppa in Primavera alla Serie B: Diamanti è pronto a fare il suo esordio in Italia

Dopo aver conseguito nelle scorse ore il patentino UEFA Pro a Coverciano, discutendo una tesi dal titolo "Sana follia”, l’ex Fiorentina e Bologna Alessandro Diamanti è pronto a guidare una squadra professionista dopo il breve periodo d'apprendistato con l'Under 23 del Melbourne City in Australia. E nonostante l’accostamento alla Primavera della Fiorentina, come possibile sostituto di Daniele Galloppa, l’ex fantasista riesce ad assicurarsi una panchina in Serie B.

Diamanti riesce a trovare una panchina in Serie B

Come si sottolineato su Corriereromagna.it l'accordo è stato trovato con Diamanti che avrebbe dovuto firmare il contratto già nella giornata di ieri, ma per questioni logistiche l'ex centrocampista non è riuscito ad arrivare a Cesena in tempo per apporre il suo autografo sul contratto. Una firma che arriverà nei prossimi giorni in forma digitale poiché nella giornata di oggi Diamanti e la sua famiglia sono partiti alla volta dell'Australia, probabilmente per iniziare a sistemare le cose in vista del rientro in Italia e dunque di un nuovo trasloco.

Ecco quando arriverà la firma

Sabato potrebbe essere il giorno della firma sul contratto con la presentazione che dovrebbe arrivare a inizio luglio, il due o il tre del mese, ovvero quando il neo tecnico bianconero tornerà in Italia. Al suo fianco, in qualità di collaboratori, ci saranno due ex calciatori del Cesena come Nicola Pozzi, cresciuto proprio nel vivaio romagnolo e con 21 presenze all'attivo in due esperienze diverse, e Romano Perticone, 63 presenze dal 2016 al 2018.