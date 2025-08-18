Beltran, Russia is calling. Ma la risposta dell'argentino tarda ad arrivare. La situazione aggiornata

Arrivano sviluppi intorno alla vicenda di Lucas Beltran. Sono due le offerte arrivate dalla Russia per l'argentino e sono entrambe di gradimento da parte della Fiorentina.

Le due offerte recapitate alla Fiorentina

Le squadre interessate sono Zenit San Pietroburgo e CSKA Mosca. Adesso tutto è in mano al giocatore, chiamato a scegliere se accettarle o meno.

Nel frattempo, Pioli lo porterà in Slovacchia

Il club viola, nel frattempo, lo ha comunque inserito nella lista dei giocatori arruolabili per il playoff di Conference League. Stefano Pioli, dunque, potrebbe impiegarlo nel preliminare contro gli ucraini del Polissya.