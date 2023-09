Giroud, un infortunio che lascia in bilico il Derby. Un ex viola è favorito per prendere il suo posto

Un ex Fiorentina può rendersi subito protagonista con la sua nuova maglia. Durante Francia-Irlanda, l'attaccante del Milan Olivier Giroud ha abbandonato il campo per un infortunio alla caviglia. Gli esami effettuati tra ieri e oggi hanno sottolineato che il problema non è alquanto grave, ma lascia in dubbio l'attaccante francese in vista del Derby di Milano di domenica prossima.

Per sostituire Giroud, sono candidati Okafor e Jovic, con l'ex viola favorito sullo svizzero. Può essere, quindi, l'esordio dei sogni per l'attaccante serbo.