Parkinson: "Moreno? Se il giocatore giusto sarà disponibile e migliorerà il gruppo, faremo la nostra mossa"

Phil Parkinson, allenatore del Wrexham, ha commentato le notizie che vedevano Matias Moreno, centrale della Fiorentina, come rinforzo per la sua squadra.

Raffreddare gli animi

“Penso che se comprassimo ogni giocatore a cui ci accostano, a questo punto avremmo circa 40 giocatori in rosa” ha detto, aggiungendo poi che “ci stiamo concentrando su chi abbiamo in rosa adesso, e se il giocatore giusto sarà disponibile e sentiremo di voler migliorare il gruppo, sicuramente faremo la nostra mossa”.

Cautela, ma…

Nonostante i rumour insistenti sulla trattativa, quindi, Parkinson ci va cauto: “Come ho detto, sugli acquisti il grosso del lavoro lo abbiamo fatto la stagione scorsa. Se ci saranno innesti, saranno giocatori che ci miglioreranno davvero”. Ed effettivamente, in avvicinamento alla nuova stagione, l'argentino sarebbe un acquisto di rilievo per una categoria come la seconda divisione inglese.