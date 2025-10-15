Vannucchi: "Lo scorso anno abbiamo vissuto una stagione fantastica con la Fiorentina. Galloppa? Sa preparare molto i giovani"

Il portiere ora in forza al Pontedera Tommaso Vannucchi, arrivato in estate in prestito dalla Fiorentina, è stato l'unico calciatore a esser convocato in Nazionale. Proprio il classe 2007, dopo l'esperienza in Azzurro, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com: “È stata una bella soddisfazione la chiamata in azzurro, anche sapere di essere l'unico di Serie C a esser stato convocato mi rende ancora più orgoglioso”.

“La maglia azzurra fa un certo effetto”

"La maglia azzurra fa sempre un certo effetto, è anche uno stimolo in più per spingere e a dare più di quello che già si dà, è un qualcosa che ti dà motivazioni ulteriori anche in ottica futura per puntare a obiettivi sempre più grandi, tra i quali anche arrivare un giorno nella Nazionale maggiore. Del resto, rappresentare il proprio paese è motivo di orgoglio. E se la voglia di andare sempre a 100 all'ora non manca, così aumenta".

E sulla Fiorentina?

"Lo scorso anno abbiamo vissuto una stagione fantastica, c'era un clima decisamente positivo, e tutti ci siamo trovati benissimo con il tecnico e il suo staff. Galloppa è un tecnico che sa preparare molto anche i giovani, aiuta a crescere e migliorare, dà consigli utili affinché tutti ci si possa esprimere al 100% delle nostre possibilità. E ha anche grandi qualità umane. Sono certo che farà strada, io gli auguro il meglio".