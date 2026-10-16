Vanoli: "Questa squadra ha sempre voglia di vincere. Atta ancora out, Ranieri in dubbio e Mastantuono..."

Paolo Vanoli, a pochi giorni dal match contro il Como, ha parlato nella consueta conferenza stampa precedente alla partita. Il tecnico si è soffermato sulla sconfitta contro il Genoa e sui singoli giocatori viola

Sconfitta contro il Genoa

"Ho fatto vedere cosa non è andato bene nel primo tempo del match contro il Genoa. Soprattutto degli errori di squadra: dove abbiamo sbagliato e cosa non abbiamo capito del match. Non possiamo prendere gol con la difesa schierata, come successo nella prima rete del Genoa; i centrocampisti hanno anche lasciato i difensori in un 1 contro 1. Però ho fatto vedere anche le cose positive del secondo tempo, su tutto l'aspetto caratteriale: questa squadra ha sempre voglia di vincere".

L'infermeria

“Non c'è niente da nascondere per Atta. C'è stato un sovraccarico, sta lavorando bene, con doppia seduta quotidiana. Io voglio che quando rientri sia pronto e al top. Abbiamo poi avuto la “sorpresa” di Franco (Mastantuono ndr), che si è fratturato la mano ed è stato operato per impedire che la situazione peggiorasse. Ranieri ha avuto uno schiacciamento del nervo del piede e sarà valutato domani”.

Brescianini

“Ho la fortuna quest'anno di avere più titolari. Poi ovviamente le scelte le faccio per mettere la squadra che considero migliore. Io devo riuscire a trovare gli equilibri, anche velocemente vista la classifica. Brescianini è un giocatore di cui mi fido, sennò l'anno scorso non l'avremmo preso”.