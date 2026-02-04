La Gazzetta dello Sport: Paratici stratega e motivatore Rugani guida la ripartenza

Una pagina sulla Fiorentina, la troviamo quest'oggi all'interno de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 17

Il titolone è: “Viola nuova era”. E poi: "Paratici stratega e motivatore Rugani guida la ripartenza”. Sommario: “Il ds inizia oggi: parlerà ai giocatori per caricarli. Così la squadra cambia volto per salvarsi”.

Kean può tornare

In taglio basso sulla squadra che sarà impegnata nel fine settimana contro il Torino: “Sabato spazio a Comuzzo Kean può tornare dall’inizio".