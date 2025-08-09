La formazione ufficiale della Fiorentina: Sohm parte subito dal primo minuto. Pioli conferma il tridente pesante

Subito dopo quella del Manchester United, anche il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha reso noto l'undici titolare che alle ore 13.45 scenderà sul terreno di gioco dell'Old Trafford per l'amichevole contro i Red Devils. Il tecnico italiano ripropone la formazione mandata in campo contro il Nottingham Forest, con in attacco il tridente pesante e l'esordio ufficiale dell'ultimo arrivato.

Tra i pali c'è David De Gea, grande ex di turno. Confermato il trio difensivo composto da Pongracic, centrale, con Comuzzo e Ranieri ai suoi lati. Sulle fasce tornano regolarmente Gosens e Dodo, mentre in mezzo al campo accanto a Fagioli ci sarà il neo arrivato Simon Sohm. In attacco confermato il tridente pesante: Gudmundsson assisterà la coppia Kean-Dzeko.

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

Fiorentina (3--4-2-1): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli

In Panchina: Martinelli, Leonardelli, Lezzerini, Bianco, Fazzini, Fortini, Mandragora, Beltran, Kospo, Sabiri, Pablo Mari, Viti, Richardson, Ndour, Braschi, Kouadio, Montenegro, Trapani, Parisi.