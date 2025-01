Durante una diretta su TVPlay, l'ex portiere viola Emiliano Viviano ha parlato anche di Fiorentina, con uno sguardo anche al recente passato viola.

‘Preferisco Palladino alla Fiorentina, ma ha Italiano ha fatto bene in viola’

“Italiano ha fatto bene alla Fiorentina, è un tecnico fortissimo nell’impostare la squadra col recupero alto della palla e sul lato offensivo, meno su quello difensivo. È un allenatore che ha tante cose buone, ha avuto un Vlahovic devastante alla Fiorentina. Dal lato comunicativo non mi fa impazzire. Alla Fiorentina preferisco Palladino, che oggi però ha una squadra più forte. Ora la squadra è più completa, nelle ultime gare Italiano aveva avuto difficoltà a causa dell’accumularsi di qualche infortunio. Ora la Fiorentina ha tante alternative”.

‘Le formazioni diverse di Italiano erano diventate pesanti’

“Con Italiano la Fiorentina è passata dal giocare con Brekalo titolare alla cessione del croato pochi giorni dopo. Le oltre 140 formazioni diverse consecutive erano diventate pesanti, non si trovava continuità e poi… E la questione portiere. La Fiorentina ha comprato tre portieri in tre anni…”.Infine Viviano ha concluso: “Sia Folorunsho che Pablo Marì sono due buoni giocatori per la Fiorentina, mi piacciono”.