Difficile immaginare Tare a Firenze. Ceccarini: "De Laurentiis lo valuta per il rilancio del Napoli"

Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini parla del futuro di alcuni dirigenti: uno dei quali, Igli Tare, accostato anche alla Fiorentina di recente. Ma ora nel mirino del Napoli: "Il presidente De Laurentiis, in attesa di una decisione finale, sta monitorando anche altri profili. Tra i nomi valutati c’è sicuramente quello di Igli Tare, che ha lasciato la Lazio nell’estate 2023 dopo averci lavorato per 14 anni. Oltre a lui c’è anche Frederic Massara, che ha concluso il suo rapporto con il Milan da alcuni mesi.

Tra i pensieri di De Laurentiis c’è spazio anche per gli emergenti. Uno di questi è Pietro Accardi, che sta facendo molto bene ad Empoli e potrebbe essere una soluzione molto simile a quella di 8 anni fa quando il presidente decise di affidarsi a Cristiano Giuntoli, allora al Carpi".