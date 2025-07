Una grana di nome Gonzalez per la Juventus: Nico come Vlahovic, bianconeri in difficoltà

Prosegue la tradizione negativa dei giocatori trasferitisi dalla Fiorentina alla Juventus. Da Felipe Melo in avanti è stato un susseguirsi di delusioni per la società bianconera. E anche l'ultimo acquisto, quello di Nico Gonzalez, è risultato essere un flop.

La bocciatura della Juventus

L'annata dell'argentino è stata a dir poco negativa con 5 reti e 4 assist in 38 presenze. Lo scarso rendimento, unito ai soliti problemi fisici, hanno decretato la bocciatura del giocatore ex Fiorentina che è stato messo sul mercato dalla nuova dirigenza juventina.

Partenza o rilancio?

Per Nico dunque la Juventus è pronta ad ascoltare le proposte, che per ora non sembrano però arrivare. La cessione dell'ala potrebbe tornare più che utile per finanziare un mercato bianconero che dovrà ricostruire una squadra reduce da una stagione negativa. Nico però, come riporta Tuttosport, non è dello stesso avviso della dirigenza e sta facendo di tutto per rimanere e giocarsi ancora le proprie carte alla Continassa. Un'altra grana per la Juve dopo quella relativa a Dusan Vlahovic.