Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter: Palladino lancia il suo undici di fiducia, ancora privo del suo numero 10

In campo alle 18:00 Fiorentina e Inter, per una partita che vale i vertici alti della classifica. Entrambi gli allenatori hanno scelto di mandare in campo i migliori a disposizione, nonostante alcune defezioni per gli ospiti.

Palladino schiera De Gea in porta, Dodo sulla destra, Comuzzo e Ranieri al centro, con Gosens sulla sinistra. A centrocampo, spazio a Cataldi e Adli, con Colpani, Beltran e Bove che agiranno alle spalle dell'unica punta Kean. Per i nerazzurri, invece, scelte in difesa obbligate visti gli infortuni di Acerbi e Pavard; davanti ci sono sia Lautaro che Thuram.

Le formazioni delle due squadre

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All.: Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mhkitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez . All.: Inzaghi S.