Vanoli si fa sentire anche sui social: "Ripartiamo da questo spirito, bravi ragazzi" - FOTO

Cuore, grinta e sacrificio: se non si vedono sempre in campo, sicuramente ce li mette Vanoli dalla panchina. Lo stesso mister della Fiorentina ci ha tenuto a ribadire alcuni concetti anche sul suo profilo social.

“Ripartire da qui”

La reazione della Fiorentina nei primi venti minuti del secondo tempo, dalla quale è arrivato il gol di Mandragora, è quanto di positivo si può trarre dalla partita di ieri. Lo sa bene anche mister Vanoli che, sui social, scrive: “La strada è lunga ma dobbiamo ripartire da questo spirito e coraggio. Bravi ragazzi”

Le parole del mister