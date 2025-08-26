Un nuovo equilibrio per Pioli. I tratti da aggiustare della prima Fiorentina vista a Cagliari

A oltre 36 ore dal debutto della Fiorentina in campionato, chiuso con un amaro pareggio arrivato all'ultimo a Cagliari, la prova non ha lasciato tutti interamente soddisfatti, a partire dallo stesso Stefano Pioli, che ha parlato di necessità di miglioramento. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione: quello che non ha lasciato contenti in terra sarda è prima di tutto l'atteggiamento, a confronto con quello del Cagliari, decisamente più aggressivo e prestante. Un avversario ostico che ha messo in difficoltà, infatti la Fiorentina ha sofferto e subito le pressioni avversarie. Verticalmente la squadra non è riuscita a muoversi, con Sohm e Ndour che non hanno mai trovato la traccia per la profondità di Kean.

Un atteggiamento difensivo da rivedere

E attenzione anche al tema difesa, perché qualcosa ancora non va come dovrebbe andare. Pioli su Ranieri ha confessato: “Scelta tecnica”. E poco dopo è stato sostituito anche Comuzzo. Qualcosa ancora non va in difesa, non a caso il tecnico ha sottolineato che è proprio il reparto chiamato a migliorare. Qualcosa è decisamente da rivedere.