FOTO- Uno scatto amarcord dagli Stati Uniti. Due leggende della Fiorentina riunite in uno scatto a tinte viola

Un momento amarcord è andato in scena negli Stati Uniti durante un evento di promozione del prossimo campionato del mondo che si terrà, assieme a Canada e Messico, proprio nel Paese a stelle e strisce.

Uno scatto che ricorda il passato glorioso della Serie A e soprattutto della Fiorentina: un selfie che vede ritratti il brasiliano ex Milan e Roma Cafù assieme alle due leggende viola Gabriel Omar Batistuta e Roberto Baggio.