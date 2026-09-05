L'Inter ribalta il Napoli nel big match di San Siro e sale da sola al comando della classifica. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Dopo una partita pazzesca, a San Siro a vincere nel big match di questa 3° giornata è l'Inter, che riesce a prevalere per 3-2 sul Napoli.

Il doppio vantaggio del Napoli

Il primo tempo era scivolato via sui binari dell'equilibrio e del tatticismo: occasioni da entrambe le parti, ritmi alti nonostante il caldo e reti bianche al riposo. Poi, nella ripresa, è successo letteralmente di tutto. Nel giro di pochissimi minuti il Napoli piazzato un uno-due: prima la rete di Politano al 50' e subito dopo il raddoppio di Højlund al 53', ammutolendo lo stadio e portando gli azzurri sul doppio vantaggio.

Pazzesca rimonta nerazzura

L'Inter però non ha mollato e la risposta è stata immediata. Appena tre minuti dopo, al 56', Lautaro Martínez ha riaperto la partita firmando il 2-1 e ridando carica ai suoi. I nerazzurri hanno iniziato a spingere a testa bassa e all'82' è arrivato il pari firmato da Marcus Thuram, entrato a gara in corso. Quando il pareggio sembrava ormai scritto, al 90' ci ha pensato ancora una volta Lautaro Martínez, a completare una rimonta incredibile: doppietta personale e 3-2 definitivo.

La classifica di Serie A

La nuova classifica: Inter 9*, Como 7*, Roma 6, Juventus 6, Milan 6, Lazio 6, Atalanta 6, Udinese 4, Cagliari 3, Napoli 3*, Lecce 3, Frosinone 3, Sassuolo 3, Torino 3*, Venezia 0, Genoa 0*, Parma 0, Bologna 0, Monza 0, Fiorentina 0*.

*Una partita in più