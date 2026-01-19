Nzola potrebbe rimanere in Serie A. Contatti positivi per la cessione dell'attaccante. I dettagli

Potrebbe essere ancora in Serie A il futuro di M'Bala Nzola dopo essere finito fuori dal progetto sportivo del Pisa. Nelle ultime ore la Fiorentina, appresa la volontà dei cugini nerazzurri di rispedirlo a Firenze, ha avuto un contatto con il Lecce.

Luce verde

Secondo quanto appreso da Sportitalia, il summit di mercato tra i viola e i giallorossi sarebbe stato positivo e i contatti proseguiranno alla ricerca della quadra dell'affare.

La formula

Al momento il Lecce ragiona su una possibile operazione in prestito con diritto di riscatto.