​​

header logo

Nzola potrebbe rimanere in Serie A. Contatti positivi per la cessione dell'attaccante. I dettagli

Redazione /
Ranieri Nzola
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Potrebbe essere ancora in Serie A il futuro di M'Bala Nzola dopo essere finito fuori dal progetto sportivo del Pisa. Nelle ultime ore la Fiorentina, appresa la volontà dei cugini nerazzurri di rispedirlo a Firenze, ha avuto un contatto con il Lecce

Luce verde

Secondo quanto appreso da Sportitalia, il summit di mercato tra i viola e i giallorossi sarebbe stato positivo e i contatti proseguiranno alla ricerca della quadra dell'affare. 

La formula

Al momento il Lecce ragiona su una possibile operazione in prestito con diritto di riscatto. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (1)