La Fiorentina Femminile regola di misura la Lazio al Viola Park: decisivi Severini ed un autogol. E la classifica si fa interessante

Grande vittoria della Fiorentina Femminile, che nella sfida del Viola Park, valida per la 7ª giornata di Serie A Femminile, batte per 2-1 la Lazio al termine di una gara molto combattuta.

La partita

Dopo una prima parte di gara equilibrata, sono le padrone di casa a sbloccare il risultato al 39' con la rete di Emma Severini, che consente alle viola di rientrare negli spogliatoi avanti di un gol. Nella ripresa la Lazio reagisce e riesce a ristabilire la parità al 59' grazie alla firma di Carla Camacho. Quando la partita sembra incanalarsi sui binari dell'equilibrio, al 74' arriva l'episodio decisivo: uno sfortunato autogol di Martina Zanoli riporta avanti la formazione gigliata. Nel finale le biancocelesti tentano l'assalto per riacciuffare il pari e al 79' un contatto in area viola fa scattare un controllo al VAR, che però non porta all'assegnazione del rigore, permettendo alla Fiorentina di difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

La classifica

Con questa vittoria le gigliate salgono al quarto posto in classifica a quota 13 punti, in attesa delle squadre che giocheranno la propria partita domani