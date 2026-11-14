"Pellegrino non è ancora ai livelli di Kean, ma può crescere tanto. Jimenez ha grandissime qualità, tuttavia..."

Ernesto Poesio, noto e stimato giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

Sui prossimi impegni dei viola

Queste le sue parole: “Per risalire la china è fondamentale non fallire le gare che attendono la Fiorentina subito dopo la sosta: la situazione appare sulla carta decisamente più agevole. Il vero obiettivo per la squadra potrebbe diventare la zona di metà classifica, considerando i vari alti e bassi e le incertezze mostrate fin qui”.

Su Pellegrino e Jimenez

Spazio poi ad alcune riflessioni sui singoli: “Pellegrino ha confermato possiede fiuto per il gol, ampi margini di crescita, grande generosità ed è capace di lottare da solo contro l'intera retrocessione avversaria: mi piace davvero molto. Non siamo ancora a livelli paragonabili a Kean, ma in prospettiva credo che potrà diventare un elemento ancora più prezioso. Jimenez, invece, mi ha sorpreso positivamente per quanto riguarda la sua incisività in campo, sebbene debba ancora crescere parecchio sotto il profilo caratteriale”.