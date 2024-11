La Gazzetta dello Sport: Duecento minuti sufficienti per mandare un segnale inconfondibile

Un articolo dedicato alla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport di oggi.

Il pezzo è intitolato: “Fiorentina multipla con Gud uomo chiave Palladino ci prova”. Sottotitolo: “Aumentano le soluzioni con Gudmundsson La Champions è possibile con la difesa così blindata”. Sommario: “A centrocampo rientra Cataldi, Mandragora è in crescita e Adli può alzare il livello”.

Un segnale inconfondibile

Articolo che inizia così: “Poco più di duecento minuti in campo per far capire quanto possa essere in grado di incidere. Albert Gudmundsson è stato utilizzato per appena 202' in Serie A ma gli sono stati sufficienti per segnare tre gol mandando un segnale inconfondibile”.