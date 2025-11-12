La nuova ricetta per la Fiorentina di Vanoli. E il possibile innesto nel prossimo mercato

Nuovo allenatore, nuova ricetta per la Fiorentina. Quella di Vanoli, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha due ingredienti principali: le ali e la difesa.

Le gerarchie sono azzerate e c'è una pagina vuota da scrivere, fra necessità di salvarsi e voglia di lottare. E c'è una squadra da far uscire dalla crisi profonda con il concetto di gruppo, attraverso però il rilancio di singoli.

Ali

Tra questi sicuramente Gosens e anche Dodo che sono stati fondamentali nel corso della scorsa stagione, il primo attraverso sgroppate e gol, il secondo con i suoi assist, in particolare per Kean.

Difesa e mercato

Poi c'è la difesa da registrare. Quella vista finora è la peggiore del campionato con 18 reti subite. Ingenuità, errori, mancanza di concentrazione sono i primi elementi da correggere. Possibile, scrive ancora la ‘rosea’ che nel mercato di gennaio, la Fiorentina possa fare un innesto nella linea arretrata.