Champions League, la Juventus viene beffata al 90'. Ok il Napoli dopo la sconfitta in campionato

Foto: Luca Fanfani/Fiorentinanews.com
Appena terminata la serata di Champions League. Bene le squadre italiane con il Napoli che ha superato l'ostacolo Sporting Lisbona, nonostante il KO della prima giornata. 

Beffa Juve

Pareggio - dolceamaro - per la Juventus a Vila Real: i bianconeri sono stati ripresi al 90' dopo aver rimontato gli spagnoli. Nelle altre gare della serata, il Manchester City ha pareggiato con il Monaco; mentre l'Arsenal ha superato l'Olympiakos per 2-0. 

PSG corsaro a Barcellona

Colpaccio del PSG a Barcellona: un 2-1 in rimonta per i campioni in carica. Larga vittoria anche per il Borussia Dortmund: un rotondo 4-1 contro l'Athletic Bilbao. Pari per il Leverkusen contro il Psv. 

Nelle partite delle 18:45 invece altro successo del Qarabag contro il Copenaghen mentre ha vinto anche il Newcastle di Tonali contro l'Union Saint Gilloise. 

