Champions League, la Juventus viene beffata al 90'. Ok il Napoli dopo la sconfitta in campionato
Appena terminata la serata di Champions League. Bene le squadre italiane con il Napoli che ha superato l'ostacolo Sporting Lisbona, nonostante il KO della prima giornata.
Beffa Juve
Pareggio - dolceamaro - per la Juventus a Vila Real: i bianconeri sono stati ripresi al 90' dopo aver rimontato gli spagnoli. Nelle altre gare della serata, il Manchester City ha pareggiato con il Monaco; mentre l'Arsenal ha superato l'Olympiakos per 2-0.
PSG corsaro a Barcellona
Colpaccio del PSG a Barcellona: un 2-1 in rimonta per i campioni in carica. Larga vittoria anche per il Borussia Dortmund: un rotondo 4-1 contro l'Athletic Bilbao. Pari per il Leverkusen contro il Psv.
Nelle partite delle 18:45 invece altro successo del Qarabag contro il Copenaghen mentre ha vinto anche il Newcastle di Tonali contro l'Union Saint Gilloise.