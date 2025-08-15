Dalla Russia con amore per Beltran. Ma il Flamengo potrebbe...

Le cessioni saranno una parte importante di questa fase finale del mercato della Fiorentina.

I nomi più caldi in questo senso sono quelli di Jonathan Ikone e Lucas Beltran.

Dalla Russia con amore

Sull'argentino continuano ad arrivare molte notizie dalla Russia. Lo Zenit San Pietroburgo ha provato a smentire la voce di un interessamento nei suoi confronti, ma è apparsa più come una manovra di facciata. Dietro di lui ci sono anche il CSKA Mosca e lo Spartak Mosca.

Ritorno di fiamma Flamengo?

E il Flamengo? Può dirsi definitivamente fuori dai giochi? Il club brasiliano ha già tentato un affondo e ha ricevuto un no da parte del Vikingo ma non è escluso che possa ripresentarsi con un’offerta economica più ricca per provare a fargli cambiare idea.