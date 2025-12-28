Lo sfottò dei tifosi juventini presenti a Pisa ieri sera: "Con i viola in B" - VIDEO

Ieri sera, la Juventus si è imposta sul campo del Pisa per 0-2, relegando di fatto gli uomini di Gilardino alla penultima posizione, stazionando appena due punti sopra la Fiorentina. In seguito al risultato, i tifosi della Juventus non hanno perso occasione per sbeffeggiare i nerazzurri e la Fiorentina stessa.

Il video-sfottò

Dai video emersi online, si vede la curva ospite che, rivolta ai tifosi pisani, canta: “Con i viola in B”. Evidente riferimento alla penultima e ultima posizione occupate dalle rispettive compagini toscane, a riprova che la famosa rivalità tra Juventus e Fiorentina è chiaramente unilaterale e sentita solo da una delle due tifoserie.

Di seguito, il video ripreso dalla curva ospiti: