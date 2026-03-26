Oggi titolare, goleador e infine anche capitano dell'Italia Under 21, il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour ha parlato nel dopo gara della rotonda vittoria a Empoli contro la Macedonia del Nord, nella sfida valevole per le qualificazioni all'Europeo di categoria.

‘Un orgoglio indossare la maglia dell’Italia'

“Una serata perfetta, oggi era importante iniziare la partita subito col piglio giusto, e abbiamo segnato dopo pochi minuti. Nel secondo tempo poi siamo stati bravi a chiuderla, una bella vittoria. Il numero 10? È vero che siamo tutti veterani e indossare la maglia della Nazionale è sempre un orgoglio, indipendentemente dal numero. Sono felice di aver indossato la fascia di capitano. Sono in un periodo di grande fiducia e devo ringraziare sia la Nazionale sia la Fiorentina, sto avendo grande continuità e per un giocatore è importante”.

‘Stagione difficile alla Fiorentina, ma ne stiamo uscendo’

“A Firenze stanno arrivando prestazione e risultati positivi, con la Nazionale stiamo facendo sempre grandi risultati, tranne che con la Polonia, partita in cui siamo stati un po' sfortunati. La stagione complicata della Fiorentina mi sta aiutando a rialzarmi ancora più forte, nell'ultimo periodo ne stiamo un po' uscendo con belle prestazioni e belle vittorie. Sto crescendo come professionista e come uomo. La Svezia? Da domani penseremo a questa gara, per chiudere al meglio il ciclo e qualificarci all'Europeo, non possiamo più sbagliare, ogni partita è decisiva”.