Galbiati: “I cambi di Vanoli? Ha fatto capire che non voleva perdere! Ndour è stato il migliore in campo”

L’ex difensore viola Roberto Galbiati ha analizzato a Toscana TV il pareggio della Fiorentina contro l’Inter, toccando alcuni aspetti della gara giocata dalla squadra di Vanoli.

‘La squadra non si abbatte nei momenti di difficoltà’

“La Fiorentina ha giocato bene, non ha rubato niente, meritando di pareggiare contro una squadra importante. La squadra viola crede di più nei propri mezzi, e lo dimostra non abbattendosi nei momenti di difficoltà. Stiamo lottando per non retrocedere e non abbiamo le caratteristiche di quelle squadre abituate a queste situazioni, quindi dobbiamo far valere altre armi. Con squadre come l’Inter, più forti ma che ti fanno giocare, bisogna sfruttare le qualità che la Fiorentina possiede. Il problema maggiore si ha quando la Fiorentina deve invece provare a fare la partita, gestendola”.

‘Vanoli non voleva prendere gol e…’

“Ndour è stato il migliore in campo, Gudmundsson ha calciato bene in occasione del gol del pareggio, ma da quella posizione uno come lui deve segnare. I cambi di Vanoli? Nell’assalto finale l’Inter mandava a saltare di testa tanti calciatori e buttava palloni dentro l’area, l’allenatore viola non poteva fare altro, ha mandato alla squadra il chiaro segnale che non voleva prendere gol, non voleva perdere”.