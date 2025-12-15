Vanoli sempre più in bilico. La Fiorentina alla ricerca di un nuovo dirigente per gestire la situazione: le ultime dal Viola Park

Mattinata di riunioni e confronto in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona che ha spedito la squadra gigliata ancora più giù in classifica, sempre ultimissima. Riunioni che non hanno permesso alla dirigenza viola di partecipare al consueto brindisi di Natale con i giornalisti andato in scena al centro sportivo.

Vanoli in bilico

Al centro delle discussioni c'è in primis la posizione di Vanoli, sempre più in bilico dopo la sconfitta contro i gialloblù e uno score totalmente deludente dal suo arrivo sulla panchina viola. Intanto l'allenatore ha diretto regolarmente l'allenamento mattutino.

Nuovo innesto in società?

Ma non solo. La società viola starebbe pensando all'inserimento di un dirigente d'esperienza nell'organico per gestire la situazione d'emergenza. Richiesta arrivata da più fronti e che gli attuali dirigenti viola stanno adesso seriamente prendendo in considerazione.