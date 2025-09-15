Il segnale chiaro dato da Pioli a Richardson. Una cessione che slitta più avanti

L'ultimo giorno di mercato Amir Richardson ha fatto saltare il suo passaggio (in prestito) dalla Fiorentina al Verona. Il centrocampista ha fatto questo pur sapendo che il tecnico, Stefano Pioli, lo aveva relegato nelle retrovie tra i giocatori del suo reparto.

L'ex Reims è rimasto in panchina anche contro il Napoli, Pioli non gli ha regalato nemmeno un minuto in partite ufficiali. Un segnale chiaro questo, consegnato al ragazzo.

Resta qualche mercato aperto qua e là (Qatar, Grecia, Emirati Arabi...) ma la sensazione, si legge su La Nazione, è che si possa riparlare di sua cessione direttamente a gennaio. Nel frattempo è molto probabile che vedrà il campo con il contagocce.